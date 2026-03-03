Iran presunti missili di Teheran neutralizzati sui cieli di Doha

Martedì mattina, nel cielo sopra Doha, sono stati neutralizzati alcuni presunti missili provenienti dall’Iran. L’incidente si è verificato mentre Teheran portava avanti un’azione di risposta nel quadro delle tensioni con gli Stati Uniti e Israele. Non sono stati segnalati danni o vittime legati a questo episodio. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Presunti missili dell’Iran sono stati neutralizzati nel cielo sopra Doha martedì mattina mentre l’Iran continuava il suo contrattacco contro la campagna congiunta USA-Israele contro la Repubblica islamica. In segno di preoccupazione per il potenziale aumento della violenza, lunedì il Dipartimento di Stato ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare più di una dozzina di paesi del Medio Oriente a causa dei rischi per la sicurezza. Trump ha affermato che le forze statunitensi sono determinate a distruggere le capacità missilistiche dell’Iran, spazzare via la sua marina, impedirgli di ottenere un’arma nucleare e garantire che non possa continuare a sostenere gruppi alleati come Hezbollah libanese, che lunedì ha lanciato missili contro Israele, provocando attacchi aerei di ritorsione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

