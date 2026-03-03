Una passeggera arrivata a Fiumicino proveniente da Abu Dhabi ha raccontato di aver ricevuto assistenza e attenzione, ma ha anche lamentato la distanza percepita dallo Stato italiano, dalla Farnesina e dall’Ambasciata. La donna ha detto di essere stata trattata con gentilezza, ma ha evidenziato una sensazione di mancanza di presenza e supporto da parte delle istituzioni italiane.

“Siamo stati trattati da signori, ci hanno accudito, coccolati. Abbiamo sentito la lontanzanza dello Stato italiano, della Farnesina e dell’Ambasciata. Noi stavamo ad Abu Dhabi, la situazione era tremenda. Sono state giornate e nottate difficili per tutti”. Lo ha raccontato ai cronisti una delle prime passeggere ad arrivare all’aeroporto di Fiumicino con un volo Etihad da Abu Dhabi. “Siamo qui a raccontarlo è andata già bene. Gli Emirati Arabi ci hanno fatto sentire al sicuro, non ci hanno lasciato in nessun momento. Noi eravamo ad Abu Dhabi non ci hanno mai lasciato soli sia dal punto di vista dell’alloggio sia per quanto rigurda i bisogni di una famiglia in una situzione del genere”, ha raccontato uno dei passeggeri arrivati con un volo Oman Air da Muscat. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, passeggera rientrata a Fiumicino da Abu Dhabi: "Abbiamo sentito la lontananza della Farnesina"

Iran, cosa succede ai voli? Da Abu Dhabi a Doha?: cancellazioni, dirottamenti e rischio boom dei prezzi (con nodo rimborsi)Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le...

Iran, missili contro la portaerei americana. Incendio alla base navale di Abu Dhabi"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici".

Aggiornamenti e notizie su Fiumicino da Abu

Argomenti discussi: Guerra Usa-Iran, arrivato a Fiumicino il primo volo charter con 127 italiani rientrati da Oman: Sentivamo le esplosioni, avevo paura di...

Arrivati oltre 200 italiani a Fiumicino con primo volo da Abu Dhabi(ANSA) - FIUMICINO, 03 MAR - Sono sbarcati poco dopo le 20 all' aeroporto di Roma Fiumicino con il primo volo di Etihad da Abu Dhabi, circa 200 italiani (278 i passeggeri totali a bordo) che erano rim ... gazzettadiparma.it

Guerra Usa-Iran, arrivato a Fiumicino il primo volo charter con 127 italiani rientrati da Oman: «Sentivamo le esplosioni, avevo paura di morire»È atterrato a Roma il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati in Oman o in transito nell’area. Il Boeing 737 della compagnia Oman Air, partito da ... leggo.it