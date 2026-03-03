Iran PChigi | massimo impegno governo per sicurezza connazionali

Il governo italiano ha annunciato di mettere in atto il massimo impegno per garantire la sicurezza dei cittadini italiani nelle zone interessate dalla crisi in Medio Oriente. La dichiarazione è stata resa ufficialmente a Roma, dove si sottolinea l’impegno delle autorità a tutela dei connazionali presenti in quelle aree. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle misure o sullo sviluppo della situazione è stato fornito.

Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Roma, 3 mar. (askanews) – "Massimo impegno dell'esecutivo" per la sicurezza dei cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte dagli sviluppi della crisi in Medio Oriente. E' quanto emerso al termine di una delle due riunioni presiedute oggi a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.