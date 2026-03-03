Iran Nazionale di Teheran a rischio per il Mondiale Dal volley alla F1 | sport travolto dalla guerra

La nazionale di calcio di Teheran potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali, mentre diverse competizioni sportive in Iran sono state cancellate o rinviate. Atleti e squadre sono stati costretti a rimanere in hotel in attesa di tornare in patria, e gli eventi futuri sono a rischio di cancellazione o modifica. La guerra ha influenzato anche il volley e la Formula 1, con conseguenze che si fanno sentire su tutto il panorama sportivo.

A causa della forte instabilità nella regione mediorientale, sono molte le discipline e gli eventi a rischio nelle prossime settimane Eventi cancellati, atleti e squadre blindate in hotel in attesa di rientrare in patria, futuri appuntamenti a rischio e calendari destinati ad essere stravolti. Dalla F1 alla scherma, dall'equitazione al volley, anche lo sport viene travolto dal conflitto in Medio Oriente – iniziato con gli attacchi di Israele e Usa contro l'Iran – subendo una serie di rinvii e cancellazioni che mettono in allarme le varie federazioni internazionali.

