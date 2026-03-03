Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran non rappresentava una minaccia per gli Stati Uniti. In una nota ufficiale, il governo iraniano ha affermato che la loro civiltà, la storia e la fede li guideranno verso la vittoria contro il male. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi.

“La nostra civiltà, la nostra storia e il Dio della nostra patria ci renderanno vittoriosi. Sconfiggeremo il male”. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, parlando con i giornalisti sulla guerra con Israele e Usa. Secondo Baghaei gli Stati Uniti non avevano alcun diritto di attaccare. “Secondo un rapporto del Pentagono, l’Iran non rappresentava alcun pericolo per gli Stati Uniti”, ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano che poi ha aggiunto: “Quello che stiamo facendo è colpire i luoghi da cui vengono istigati gli attacchi contro l’Iran. Ciò è conforme al diritto internazionale”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ministero Esteri: “Non rappresentavamo minaccia per Usa”

