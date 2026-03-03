Iran media | Figlio Khamenei scelto come suo successore Consolato Usa a Dubai colpito da un drone

Secondo i media iraniani, Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, è stato designato come suo successore. Nel frattempo, il consolato degli Stati Uniti a Dubai è stato colpito da un drone, secondo quanto riportano fonti ufficiali. Questo evento si aggiunge alle notizie di giornata provenienti dall’Iran, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

(Adnkronos) – Il figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto oggi, martedì 3 marzo, come suo successore. Lo riportano i media vicini all'opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell'Iran. Il padre, ucciso nell’attacco israelo-americano su Teheran, sarà sepolto, invece, nella sua città natale Mashad nel nord-est del Paese. L'annuncio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Consolato Usa a Dubai colpito da un drone dell'Iran, edificio a fuoco dopo l'attacco: nessun feritoIl consolato Usa a Dubai è stato colpito da un sospetto drone dell'Iran: non ci sono feriti.

