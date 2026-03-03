Iran media | Figlio Khamenei scelto come suo successore Consolato Usa a Dubai colpito da drone

Secondo i media iraniani, Mojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, è stato designato come suo successore. Nel frattempo, il consolato statunitense a Dubai è stato colpito da un drone mercoledì 3 marzo. La notizia della nomina di Mojtaba Khamenei è stata diffusa oggi, mentre l’attacco al consolato è avvenuto nello stesso giorno.

(Adnkronos) – Il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto oggi, martedì 3 marzo, come suo successore. Lo riportano i media vicini all’opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell’Iran. Il padre, ucciso nell’attacco israelo-americano su Teheran, sarà sepolto, invece, nella sua città natale Mashad nel nord-est del Paese. L’annuncio arriva dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai come ha confermato su X il governo degli Emirati. “Le autorità hanno spento un piccolo incendio, ma non ci sono state vittime”, hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn hanno mostrato una colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio del consolato, visibile anche da una distanza considerevole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

