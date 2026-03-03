Iran Mattarella | La guerra torna a spargere sangue anche non lontano dall’Italia

Il presidente della Repubblica italiana ha commentato la crisi in Medio Oriente durante una cerimonia al Quirinale dedicata alla consegna di onorificenze. Durante l’evento, sono stati premiati cittadini italiani per atti di eroismo e impegno civile. Mattarella ha sottolineato che la guerra in quella regione continua a causare spargimenti di sangue anche vicino all’Italia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di riconoscimento pubblico.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella fa un riferimento alla crisi in Medio Oriente, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze di Ordine al merito della Repubblica italiana, conferite “motu proprio” a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. “Si vive in una comunità, non in un anonimo insieme di individui che si ignorano a vicenda. Indifferenti, gli uni agli altri. In più, la guerra è tornata a fare sangue nel mondo e in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia”, le parole del presidente della Repubblica. “I gesti, i comportamenti di solidarietà, la scelta di non ignorare le esigenze degli altri fanno crescere la vita della società. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com