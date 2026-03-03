Iran la diretta della guerra | Teheran minaccia l' Europa Riad imminente attacco all' ambasciata Usa

Nel quarto giorno di conflitto in Medio Oriente, Israele ha dichiarato di aver colpito la sede dell’emittente statale a Teheran, mentre esplosioni sono state udite nella capitale iraniana. Nel frattempo, Teheran ha diffuso un messaggio di minaccia nei confronti dell’Europa, e a Riad si parla di un attacco imminente all’ambasciata statunitense. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele ha annunciato martedì di aver colpito la sede dell'emittente statale a Teheran, mentre una serie di esplosioni scuoteva la capitale iraniana. Teheran, che continuava a colpire gli stati del Golfo, sede di diverse basi statunitensi, ha promesso una "guerra lunga"; gli Stati Uniti, che non escludono una possibile operazione di terra, si sono dichiarati pronti ad andare "fin dove necessario". Israele ha anche continuato la sua offensiva contro Hezbollah in Libano. Segui qui la diretta della giornata: Ore 14.26: Mosca, "minaccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni azione militare è un atto di guerra, statene fuori». L’Idf entra in Libano, colpita l’ambasciata Usa a Riad – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

Guerra in Medio Oriente, raid su Teheran e allarme missili a Tel Aviv. L'Iran: «Ogni azione militare europea sarà considerata atto di guerra»La guerra in Medio Oriente che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele si allarga. Il Libano diventa teatro di battaglia, dopo l'ingresso via terra delle forze israeliane. Gli scontri ... leggo.it

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com