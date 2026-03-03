Nel quarto giorno di conflitto in Medio Oriente, si registrano nuove tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Israele ha dichiarato di aver distrutto la sede dell’emittente statale iraniana a Teheran, mentre numerose esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana. Nel frattempo, una base statunitense in Bahrein sarebbe stata colpita, segnando un ulteriore sviluppo nel conflitto in corso.

Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele ha annunciato martedi' di aver colpito la sede dell'emittente statale a Teheran, mentre una serie di esplosioni scuoteva la capitale iraniana. Teheran, che continuava a colpire gli stati del Golfo, sede di diverse basi statunitensi, ha promesso una "guerra lunga"; gli Stati Uniti, che non escludono una possibile operazione di terra, si sono dichiarati pronti ad andare "fin dove necessario". Israele ha anche continuato la sua offensiva contro Hezbollah in Libano. Segui qui la diretta della giornata: Ore 5.48: "Distrutta base Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la diretta della guerra: "Distrutta base Usa in Bahrein"

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Guerra Usa-Israele-Iran, il Bahrein: «Siamo sotto attacco». Deposito di bus in fiamme a Tel Aviv – I videoSui social e sui siti arabi cominciano a circolare i primi filmati dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

SERANGAN BALASAN IRAN TANPA AMPUN! Tel Aviv, Bahrain, Dubai — Siapa Target Berikutnya

Una raccolta di contenuti su Iran, la diretta della guerra:...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Trump parla di Iran a un evento della Casa Bianca: la diretta; Attacco all’Iran, resa dei conti in Medio Oriente. Il punto in diretta; Iran, il mondo in pericolo: il punto. Rivedi la diretta.

Guerra in Iran, le ultime notizie in direttaLe notizie di martedì 3 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore ... corriere.it

Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com

Cosa intende raggiungere l'attacco all'Iran di israeliani e americani - facebook.com facebook