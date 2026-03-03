In Iran, le dichiarazioni di un ex presidente americano hanno sollevato preoccupazioni internazionali. L’ex leader ha minacciato un’invasione terrestre e ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero proseguire indefinitamente le operazioni militari, grazie alle proprie riserve di risorse. Queste parole sono state pronunciate durante la campagna elettorale, in un contesto di tensione tra i due paesi.

Trump minaccia un’invasione di terra dell’Iran e dichiara che l’America può continuare la “guerra per sempre” grazie alle sue scorte, riecheggiando le guerre infinite care ai neocon e che in campagna elettorale aveva promesso di chiudere. Inutile sottolineare il tradimento delle promesse, che ha fatto infuriare i suoi sostenitori, più utile verificare se un’invasione è realistica. Questa non si organizza da un giorno all’altro. Ammassare una compagine per conquistare un Paese esteso come l’Iran e portarla in loco richiede mesi e le perdite americane sarebbero insostenibili data la consistenza delle forze iraniane. È fattibile però organizzare un attacco delle milizie del Kurdistan iracheno con gli Usa a supporto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. Il suicidio di Trump mette a rischio il mondo

Trump mette l’Iran sotto scacco: “Il tempo sta per scadere, o negoziate o attaccherò”Si presume, quindi, che gli Usa stiano prendendo misure per difendersi e proteggere i loro alleati del Golfo da eventuali attacchi di ritorsione, nel...

L’imperialismo di Trump mette a rischio la NatoNel 1949, l’anno della fondazione della Nato, la sua missione era stata riassunta con una battuta: “Tenere l’Unione Sovietica fuori, gli americani...

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

Contenuti utili per approfondire Iran Il suicidio di Trump mette a...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Stretto di Hormuz, Pasdaran: Chiuso dopo attacco all'Iran. Ecco perché è strategico; Senza Khamenei l’Iran cambia volto: Pasdaran più forti e rischio bomba nucleare.

La follia suicida di una guerra con l’IranDi Chris Hedges* – Sheerpost In uno dei momenti più spaventosi della storia moderna, noi di ScheerPost stiamo facendo del nostro meglio per diradare la nebbia di bugie che lo nasconde, ma abbiamo biso ... italiani.net

Chiuso lo stretto di Hormuz, a rischio un quinto del petrolio mondialeI pasdaran chiudono lo Stretto di Hormuz, rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio, da sempre utilizzata dall'Iran come merce di scambio nello scacchiere geopolitico, oggetto di ripetut ... msn.com

Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook