Iran il piano segreto di Israele per uccidere Khamenei | telecamere hackerate algoritmi e social network analysis

Il 2 marzo 2026 vengono riportate notizie su un piano segreto di Israele per colpire il leader iraniano. Secondo fonti, sono state hackerate telecamere, sono stati usati algoritmi e analisi sui social network per pianificare l’operazione. Durante gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele sono stati uccisi civili iraniani, tra cui alcuni membri della famiglia di Khamenei.

Roma, 2 marzo 2026 - Tra le centinaia di civili rimasti uccisi negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran figurerebbero anche alcuni membri della famiglia di Ali Khamenei, uno dei nuclei familiari più riservati del Paese. Secondo le informazioni disponibili, l’operazione mirava a colpire la leadership politica e militare iraniana, ma non vi sono prove che i familiari dell’ayatollah fossero obiettivi premeditati. Resta inoltre incerta la sorte del secondogenito Mojtaba Khamenei, designato come possibile successore del padre, sul quale non sono state fornite notizie ufficiali. La residenza della Guida Suprema... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, i piani d’intervento di Trump: «Usa e Israele vogliono uccidere Khamenei»Dall’inizio delle proteste aumentano i voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che starebbe offre ndo alla dirigenza iraniana sostegno...

L'unità 8200, le telecamere hackerate e i missili: ecco come è stato ucciso KhameneiDall’hacking delle telecamere urbane ai missili balistici aviolanciati: così l’intelligence israeliana avrebbe coordinato lo strike contro la guida...

Patto segreto per i missili supersonici CM-302: il piano dell'Iran per centrare le portaerei UsaSecondo Reuters Teheran sarebbe pronta a chiudere l’intesa con Pechino per missili antinave da 290 km. Tensione altissima dopo la guerra con Israele e il monito di Trump ... msn.com

MEDIO ORIENTE | Trump: 'L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree. Le abbiamo distrutte". Il presidente Usa minaccia il blocco di tutti gli scambi commerciali con la Spagna. L'attacco a Madrid per i fondi Nato e il no alle basi per l'Iran. "E non sono co - facebook.com facebook

