Iran, governo Meloni preoccupato. Ancora Polemiche su Crosetto

Il governo italiano manifesta preoccupazione riguardo alla situazione in Iran, mentre continuano le polemiche su Crosetto. La presidente del Consiglio ha espresso timori circa le tensioni in atto nel paese, sottolineando che l’attacco all’Iran si inserisce nel contesto dell’aggressione russa all’Ucraina. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra le varie forze politiche.

Profonda preoccupazione il clima che si respira a Palazzo Chigi per la presidente del Consiglio Meloni l’attacco all’Iran è figlio dell’aggressione russa all’Ucraina. Ma ora la crisi non dilaghi, è il suo appello anche perché i droni iraniani sono arrivati fino a Cipro. Condanna assoluta, ribadisce Meloni, che ammette di non essere stata informata dell’azione militare contro Teheran, concetto ribadito anche dal ministro degli esteri italiani in commissione al Senato. In primo piano anche le polemiche che hanno coinvolto il ministro della difesa Crosetto per la sua presenza a Dubai durante i bombardamenti iraniani: “Ho dato sempre la stessa versione: ho messo insieme l’impegno istituzionale con uno familiare e ho deciso di non gravare sulle casse dello Stato”, dice il ministro. 🔗 Leggi su Tv2000.it

