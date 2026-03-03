Un ingegnere iraniano, noto anche come poeta, ha condiviso un video in cui si vedono persone che sventolano bandiere e fuochi d’artificio illuminano il cielo. La scena mostra un movimento di protesta in Iran, con manifestanti che cercano di esprimere la loro volontà di libertà. Ainur, protagonista del video, dipinge con le immagini un messaggio di speranza e resistenza.

Mostra il telefonino, sullo schermo un video. Sventolano le bandiere, i bagliori fino al cielo dei fuochi d’artificio. "I miei connazionali hanno cominciato a festeggiare quando era appena cominciato l’attacco, mentre cadevano le bombe. La popolazione è uscita in strada, adesso non si può più. Gli assassini che stanno al governo hanno annunciato che verrà ucciso chi inneggia alla libertà", Hossein Alaei, 39 anni, ingegnere, ha due lauree. Lavora per un’impresa di Ferrara, progetta infrastrutture e opere idriche. Sua moglie è Samar Kian, la ballerina fuggita per continuare a ballare. "Sono andato via dal mio Paese per avere un futuro, ci davano 500 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iran, fuga per la libertà . L’ingegnere che fa il poeta: "Rivolta fino alla vittoria". Ainur dipinge la speranza

La ballerina Samar, fuga per la libertà: “Gli americani, la speranza. Iran in mano ad assassini”Ferrara, 1 marzo 2026 – Samar Kian, 30 anni, si affaccia alla finestra della sua casa, i capelli sciolti, lo sguardo triste, che scivola sui tetti,...

Leggi anche: Olimpia, la cura funziona. Poeta fa rima con vittoria

Altri aggiornamenti su Iran, fuga per la libertà . L’ingegnere che fa il poeta: "Rivolta fino alla vittoria".

Temi più discussi: L’Iran nel mirino di Trump: I negoziati non vanno bene. Stranieri in fuga dalla regione; Iran, la grande fuga: Lasciate la Repubblica islamica. Così da giorni il mondo aspettava l’attacco; Iran, fuga per la libertà . L’ingegnere che fa il poeta: Rivolta fino alla vittoria. Ainur dipinge la speranza; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

Nuovi attacchi di Israele su Teheran. Idf: Colpita la sede della tv di Stato. Trump: Stiamo massacrando l’IranLa guerra si allarga: il fronte in Libano e i droni a Cipro. Meloni: Teheran fermi gli attacchi. Escalation figlia della guerra in Ucraina. Cetcom: Stati Uniti hanno colpito 1.250 obiettivi in 48 o ... quotidiano.net

Iran, la guerra si allarga: raid in Libano, esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha – Il puntoStarmer: «Usa potranno usare nostre basi», i media israeliani: «Berlino potrebbe partecipare ai bombardamenti» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com

Cosa intende raggiungere l'attacco all'Iran di israeliani e americani - facebook.com facebook