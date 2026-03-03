Cristiano Ronaldo ha lasciato Riad in piena notte, pochi giorni dopo gli attacchi all’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale saudita. Secondo fonti, il calciatore si sarebbe diretto verso Madrid, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua partenza avviene in un momento di tensione nella regione, che ha coinvolto anche altri eventi diplomatici.

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita in piena notte dopo l’attacco all’ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Lo riporta la stampa spagnola, che ricostruisce gli ultimi movimenti di CR7 tramite i tracciamenti di Flightradar24. L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr sarebbe atterrato a Madrid all’1.32 a bordo di un jet privato di lusso riconducile al giocatore stesso (identificato come un Bombardier Global Express XRS personalizzato con le iniziali ‘CR7’) dal valore di decine di milioni di euro, progettato specificamente per coprire lunghe distanze tra Europa e Medio Oriente in totale autonomia. Al momento non ci sono conferme sull’effettiva presenza a bordo del jet di Ronaldo e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Cristiano Ronaldo lascia Riad dopo gli attacchi e vola a Madrid

