L’Iran ha attaccato un ufficio collegato a Netanyahu, generando preoccupazioni sulla stabilità nella regione del Medio Oriente. L’evento ha suscitato reazioni internazionali e sollevato interrogativi sul possibile impatto sulle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti. Al momento non ci sono dettagli su eventuali vittime o danni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

"> L’Iran e il presunto attacco a Netanyahu. L’Iran ha recentemente annunciato di aver bombardato l’ufficio del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Questa informazione è stata diffusa dai Pasdaran iraniani, noti ufficialmente come il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Questo gruppo paramilitare, che svolge un ruolo cruciale accanto all’esercito iraniano, è composto da oltre 200.000 membri e ha come obiettivo principale la difesa della Repubblica Islamica e dei suoi interessi. Le agenzie di stampa di Teheran, tra cui l’IRNA e la Fars News Agency, hanno confermato tali dichiarazioni, specificando che l’attacco avrebbe colpito non solo l’ufficio di Netanyahu ma anche il quartier generale del comandante dell’Aeronautica israeliana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

