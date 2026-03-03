Iran bombe colpiscono Palazzo Golestan | danni al gioiello di Teheran

A Teheran, il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco, è stato colpito da bombe provenienti dagli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele. L'edificio, situato nel centro della città, ha subito danni significativi a seguito degli attacchi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vittime o dettagli sulle conseguenze immediate. La situazione ha causato preoccupazioni nella capitale iraniana.