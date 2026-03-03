Iran bombe colpiscono Palazzo Golestan | danni al gioiello di Teheran
A Teheran, il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco, è stato colpito da bombe provenienti dagli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele. L'edificio, situato nel centro della città, ha subito danni significativi a seguito degli attacchi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vittime o dettagli sulle conseguenze immediate. La situazione ha causato preoccupazioni nella capitale iraniana.
(Adnkronos) – Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco, danneggiato a Teheran dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano, dai propri profili social, diffonde un video per documentare la distruzione all'interno dell'edificio.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Argomenti discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti.
