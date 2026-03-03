Invisibili potenti e utili | stai a vedere che i tardigradi ci aiuteranno ad andare su Marte e a mangiarci

I tardigradi sono piccoli organismi invisibili a occhio nudo, dotati di otto zampe e un aspetto che ricorda un personaggio di fantascienza. Recentemente si è parlato di come queste creature possano avere un ruolo nelle future missioni spaziali, grazie alle loro incredibili capacità di resistere a condizioni estreme. La ricerca si concentra sul loro potenziale utilizzo sia per l’esplorazione di Marte, sia per applicazioni biotecnologiche.

Sono invisibili a occhio nudo, hanno otto zampe (non proprio avvenenti) e sembrano usciti da un fumetto di fantascienza. Eppure i tardigradi, tra gli organismi più resistenti mai scoperti sulla Terra, potrebbero rivelarsi protagonisti inattesi nella corsa all'esplorazione di Marte. Un nuovo studio condotto da Corien Bakermans, microbiologa della Pennsylvania State University, ha analizzato il comportamento di due specie di tardigradi a contatto con il regolite simulato, ovvero un composto minerale che riproduce in laboratorio il suolo del pianeta rosso. I risultati, pur non privi di sorprese, aprono scenari promettenti per il futuro dell'agricoltura spaziale.

