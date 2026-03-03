Interpellanza di Paolucci e Monaco sulla biblioteca regionale di Lanciano

A un anno dalla manifestazione davanti alla sede dell’Agenzia di promozione culturale di Lanciano, che ospita la biblioteca regionale, si sono riuniti rappresentanti della cultura, delle associazioni e degli studenti per chiedere chiarimenti sulla decisione della giunta Marsilio di declassare il centro. L’interpellanza di due esponenti ha focalizzato l’attenzione sulla situazione della struttura e sulle conseguenze di questa scelta.

I due consiglieri regionali hanno presentato un'interpellanza a firma congiunta per chiedere la tutela e il rilancio della struttura di via Dei Frentani, declassata e afflitta da problemi L’iniziativa consiliare segue di pochi giorni il sopralluogo nella struttura culturale di via Dei Frentani dei consiglieri comunali Leo Marongiu e Rita Aruffo, che hanno incontrato il personale, la responsabile di VastoLanciano Tania Del Signore e salutato gli iscritti dell'Università della terza età che stavano svolgendo attività. Nei giorni scorsi il consigliere Marongiu aveva reso noti alcuni problemi, come un guasto alle tubature che impediva la fruizione dei servizi igienici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ferrovia Lanciano-San Vito, Paolucci e Marongiu: “Marsilio taglia nastri ma non risolve le tante criticità del servizio”Interpellanza del capogruppo Pd in consiglio regionale: treni soppressi, corse autobus cancellate e linea che attende la messa in sicurezza Le...

Lanciano al voto nel 2027, Tonia Paolucci (Forza Italia): “Fuori personalismi e pressioni esterne, lavoriamo all'unità del centrodestra”L'assessore comunale e segretario cittadino del partito chiama la coalizione all'unità dopo i contrasti emersi all'interno di Fratelli d'Italia: “In...

Contenuti utili per approfondire Interpellanza di Paolucci

Discussioni sull' argomento Tua Spa, interpellanza di Blasioli e Paolucci sul futuro dell’affidamento regionale; TUA, il futuro è un’incognita: interpellanza di Blasioli e Paolucci; Interpellanza Paolucci su ferrovie; Dai problemi del personale ai subaffidamenti, le rimostranze dei lavoratori Tua approdano in consiglio regionale.

Tua Spa, interpellanza di Blasioli e Paolucci sul futuro dell’affidamento regionaleInterpellanza di Blasioli e Paolucci sul futuro di Tua Spa: personale, sub affidamenti e proroga dell’in house oltre il 31 dicembre 2027. laquilablog.it

Tua Spa, interpellanza di Blasioli e Paolucci sul futuro dell’affidamento regionale Il futuro di Tua Spa approda in Consiglio regionale attraverso un’interpellanza presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e dal capogruppo del Partit - facebook.com facebook