Inter Bodo oltre il danno la possibile beffa | nerazzurri a rischio multa per questo motivo

L'Inter rischia una multa a causa di un comportamento durante la partita contro il BodoGlimt, che ha portato all'eliminazione dalla Champions League. La questione riguarda presunte irregolarità commesse dai nerazzurri nel corso della gara, che potrebbero portare a sanzioni amministrative. La situazione sta attirando l'attenzione degli organi competenti, mentre la squadra si prepara a eventuali conseguenze.

Inter Bodo. L’eliminazione dalla Champions League continua a lasciare strascichi in casa Inter. Dopo la delusione sportiva maturata sul campo contro il BodoGlimt, ora i nerazzurri devono fare i conti con un possibile fronte amministrativo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club milanese sarebbe a rischio sanzione per una questione legata alla sponsorizzazione presente sulla maglia durante la gara disputata il 18 febbraio all’Aspmyra Stadion. A sollevare il caso è stato il quotidiano norvegese Aftenposten, che ha evidenziato come la partita sia finita sotto la lente del Lotteritilsynet, l’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

