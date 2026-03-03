Integratore alla moringa ritirato dal mercato | allerta per Salmonella resistente agli antibiotici

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso pubblico per segnalare il ritiro dal mercato di un integratore a base di moringa in capsule, venduto con il marchio “Rosabella”. L’allerta riguarda la presenza di Salmonella resistente agli antibiotici. Nessun dettaglio sulle quantità o sui luoghi di vendita, ma è stato richiesto di evitare il consumo del prodotto interessato.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso pubblico per informare i consumatori del richiamo di un integratore alimentare a base di moringa in capsule, commercializzato con il marchio “Rosabella”. Il provvedimento segue un’allerta sanitaria internazionale legata al rischio di salmonellosi da ceppo resistente agli antibiotici. Il prodotto interessato è “Rosabella Moringa Capsules” nel formato da 60 capsule. La società distributrice, Ambrosia Brands LLC, ha disposto il richiamo di 52 lotti. L’integratore risulta venduto anche attraverso piattaforme di e-commerce molto diffuse, tra cui eBay, Shein e TikTok (TikTok Shop). L’autorità sanitaria italiana raccomanda di non acquistare, non consumare e non cedere a terzi le confezioni appartenenti ai lotti coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

