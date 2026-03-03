Innovatek | diversificazione salva 192 posti di lavoro

Nel pomeriggio di ieri, a Longarone, si è svolto un incontro tra rappresentanti regionali e i responsabili di Innovatek, azienda attiva nel settore industriale della provincia di Belluno. Durante l’incontro si è discusso della strategia di diversificazione adottata dall’azienda, che ha permesso di salvare 192 posti di lavoro. La riunione ha coinvolto diverse figure istituzionali e aziendali impegnate nel processo di reindustrializzazione.

Nel cuore della provincia di Belluno, a Longarone, si è riunito ieri il tavolo regionale dedicato alla reindustrializzazione avviata da Innovatek. L'incontro, presieduto dall'assessore Massimo Bitonci e coordinato da Giuliano Bascetta dell'Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, ha la partecipazione attiva della direzione aziendale, dei consulenti, delle organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL, oltre ai rappresentanti dei lavoratori stessi. L'azienda, nata come start-up nel 2023 dopo aver rilevato un ramo d'azienda Safilo, ha percorso una strada complessa partendo praticamente da zero con un piano industriale che coinvolgeva inizialmente 192 dipendenti.