Inflazione Istat | a febbraio accelera a +1,6% carrello spesa a +2,2%

A febbraio, l’inflazione in Italia è aumentata dello 0,8% rispetto a gennaio e del 1,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo i dati dell’Istat, il carrello della spesa è cresciuto del 2,2% rispetto al mese precedente. Questi numeri indicano un incremento generale dei prezzi, che coinvolge diversi settori dell’economia nel paese.

Roma, 3 mar. (askanews) – Nel mese di febbraio l'inflazione registra una variazione del +0,8% su base mensile e del +1,6% su base annua da +1,0% nel mese precedente. E' la stima dell'Istat. Il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto 'carrello della spesa' evidenzia una moderata accelerazione da +1,9% a +2,2%. A febbraio, "secondo le stime preliminari, l'inflazione registra una sensibile accelerazione (+1,6%, dal +1% di gennaio), dovuta soprattutto alla dinamica dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e, in particolare, a quella dei Servizi di alloggio (+10,3%), dei Servizi relativi ai trasporti (+3%) e degli Alimentari non lavorati (+3,6%).