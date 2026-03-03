Individuati i ladri e rinvenuti i tombini in ghisa rubati nel centro di San Severo

La Polizia Locale di San Severo ha identificato alcuni ladri e recuperato tombini in ghisa rubati nel centro cittadino. Durante i controlli recenti, gli agenti hanno trovato i tombini, parte della rete fognaria, in diverse zone del centro. Le forze dell'ordine hanno portato a termine le operazioni senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di furto o sugli autori coinvolti.

La Polizia Locale di San Severo, durante le attività di controllo del territorio svolte nelle ultime ore, ha rinvenuto alcuni tombini in ghisa della rete fognaria che erano stati sottratti furtivamente in diverse strade del centro abitato. Il materiale è stato messo in sicurezza e ricollocato nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Ladri nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, vandalizzato nella notteFurto e danneggiamento nel centro Asterix, punto di riferimento per le famiglie della comunità di Napoli Est; rubate le attrezzature usate per le... Leggi anche: Furto di rame “a rate“, due ladri acciuffati dai ghisa Approfondimenti e contenuti su San Severo Smantellata la banda dei ladri d'auto: ecco come funzionava la centrale dei furti di S. Severo TUTTI I NOMISequestri per oltre un milione di euro. L’indagine si inserisce all’interno di una più vasta operazione condotta nel febbraio del 2024 In un'operazione congiunta, i carabinieri di San Severo e quelli ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Severo, rapina in una sala scommesse: i ladri fuggono con l'incassoE' accaduto ieri sera, 26 aprile, al quartiere San Bernardino. Al momento della rapina non erano presenti avventori. Indagano i carabinieri SAN SEVERO - Una rapina è stata compiuta nella tarda serata ... lagazzettadelmezzogiorno.it