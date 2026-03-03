Indagato il conducente del tram Nuove verifiche sull’ipotesi malore

Il conducente del tram è stato iscritto nel registro degli indagati mentre proseguono le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. Le indagini si concentrano su diverse ipotesi, tra cui un possibile malore o un guasto tecnico, e le autorità non escludono alcuna possibilità, lasciando aperta ogni strada investigativa fino a nuovi riscontri.

e Nicola Palma "Allo stato non è possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento, siano essere riconducibili a possibili errori umani o a eventuali malfunzionamenti tecnici". Sta tutta in questa frase che la Procura ha inserito nel decreto di sequestro la complessità dell’indagine sul deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto a Milano, che ha provocato la morte di due passeggeri, il 59enne Ferdinando Favia e il 49enne nigeriano Okon Johnson Lucky (e non come comunicato in precedenza del senegalese Abdou Karim Tourè, in gravi condizioni). E del resto quella frase dice pure altro: che evidentemente gli investigatori non hanno certezze sul malore accusato dal conducente Pietro M. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

