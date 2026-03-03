Il conducente del tram è stato iscritto nel registro degli indagati mentre proseguono le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. Le indagini si concentrano su diverse ipotesi, tra cui un possibile malore o un guasto tecnico, e le autorità non escludono alcuna possibilità, lasciando aperta ogni strada investigativa fino a nuovi riscontri.

e Nicola Palma "Allo stato non è possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento, siano essere riconducibili a possibili errori umani o a eventuali malfunzionamenti tecnici". Sta tutta in questa frase che la Procura ha inserito nel decreto di sequestro la complessità dell’indagine sul deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto a Milano, che ha provocato la morte di due passeggeri, il 59enne Ferdinando Favia e il 49enne nigeriano Okon Johnson Lucky (e non come comunicato in precedenza del senegalese Abdou Karim Tourè, in gravi condizioni). E del resto quella frase dice pure altro: che evidentemente gli investigatori non hanno certezze sul malore accusato dal conducente Pietro M. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Indagato il conducente del tram. Nuove verifiche sull’ipotesi malore

Leggi anche: Chi è il conducente che era alla guida del tram deragliato a Milano: 30 anni di esperienza in Atm e l’ipotesi del “malore”

Tram deraglia in viale Vittorio Veneto, due morti e 48 feriti: ipotesi malore per il conducenteIl tragico incidente avvenuto oggi nel cuore di Milano ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, trasformando un normale pomeriggio di transito...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indagato il conducente del tram. Nuove...

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Milano, indagato il conducente del tram. Atm: 5.000 euro alle persone coinvolte; Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Dopo lo scambio di identità, individuata la seconda vittima; Tram deragliato: sequestrate comunicazioni tra autista e centrale operativa, indagato il conducente.

Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Dopo lo scambio di identità, individuata la seconda vittimaIl conducente del tram del modello Tramlink 9 che, a seguito di un deragliamento, è finito contro un palazzo, venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta ... ansa.it

Milano, indagato il conducente del tram. Atm: «5.000 euro alle persone coinvolte»L’ipotesi di reato è disastro ferroviario, lesioni e omicidio colposo. La seconda vittima non è il 56enne senegalese Abdoul Karim Tourè ... ilsole24ore.com

Mafia, l'intervista, il processo e l'indagato: domani, 3 marzo 2026, sul giornale LA SICILIA x.com

Cinque pazienti morti dopo il trasporto in ambulanza, operatore della Croce Rossa indagato per omicidio volontario - facebook.com facebook