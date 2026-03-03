incontro con daniela gullotta

L’artista sarà presente a un evento pubblico dove incontrerà i partecipanti, risponderà alle domande e condividerà dettagli sul suo lavoro e le sue esperienze. L’appuntamento permette al pubblico di conoscere meglio il suo percorso e le sue creazioni attraverso un confronto diretto e personale. L’incontro si svolgerà in una sede ancora da definire, con la partecipazione aperta a tutti gli interessati.