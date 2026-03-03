Incidente stradale tamponamento ed investimento a poca distanza | soccorsa una giovanissima

Da ternitoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, poco dopo le 14, un incidente stradale si è verificato in via Di Vittorio, coinvolgendo tre auto lungo la strada diretta verso la rotatoria di piazzale Senio. Durante l'evento, si è registrato un tamponamento e un investimento, con la pronta presenza dei soccorsi che hanno assistito una ragazza molto giovane. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 14 di oggi, martedì 3 marzo, in via Di Vittorio. Coinvolte tre autovetture lungo la direttrice verso la rotatoria di piazzale Senio.I vigili del fuoco sono intervenuti per questioni di sicurezza, effettuando i controlli sulla terza autovettura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Incidente mostruoso, il tamponamento fatale: vittima giovanissima. Tutto bloccatoUn drammatico incidente ha spezzato una giovane vita nella notte tra lunedì e martedì, lungo la tangenziale nord, nel tratto che dal nodo di...

Leggi anche: Incidente stradale, giovanissima investita e trasportata al pronto soccorso

Tutti gli aggiornamenti su Incidente stradale

Temi più discussi: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Intervengono per salvare vite e vengono travolti: miracolati sulla A1 tre agenti della penitenziaria di Pescara e di Vasto; Tamponamento multiplo, due donne e una bambina in ospedale; Incidente sull'A26, maxi tamponamento tra quattro auto e traffico in tilt.

incidente stradale tamponamento edTamponamento a catena al bivio di San Luca: sei feritiCoinvolti 5 mezzi, di cui un autocarro. Due feriti trasportati in elisoccorso a Reggio Calabria. Sul posto prontamente intervenuti i vigili del fuoco ... corrieredellacalabria.it

Tamponamento in autostrada, muore 67enne di AndriaL'incidente sulla A 1 Milano-Napoli al chilometro 179 in direzione Sud, nel territorio di Castelfranco Emilia. rainews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.