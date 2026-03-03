Incidente stradale tamponamento ed investimento a poca distanza | soccorsa una giovanissima

Oggi, poco dopo le 14, un incidente stradale si è verificato in via Di Vittorio, coinvolgendo tre auto lungo la strada diretta verso la rotatoria di piazzale Senio. Durante l'evento, si è registrato un tamponamento e un investimento, con la pronta presenza dei soccorsi che hanno assistito una ragazza molto giovane. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 14 di oggi, martedì 3 marzo, in via Di Vittorio. Coinvolte tre autovetture lungo la direttrice verso la rotatoria di piazzale Senio.I vigili del fuoco sono intervenuti per questioni di sicurezza, effettuando i controlli sulla terza autovettura.