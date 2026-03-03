incidente in autostrada autista rimane incastrato nel furgone corsia bloccata lunghe code

Questa mattina alle 06:45 un incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Attigliano e Orte, nel tratto in corsia sud al chilometro 475. Un autista è rimasto incastrato nel suo furgone, causando l’interruzione del traffico e lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.

Terni, 3 marzo 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 06:45 lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in corsia sud al chilometro 475. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e due mezzi pesanti. L’impatto è stato particolarmente violento, la parte posteriore del furgone coinvolto è andata distrutta e il conducente è rimasto ferito. Sul posto si è resto necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Dopo le operazioni, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, insieme alle ambulanze del 118 e alla polizia stradale, che ha provveduto a effettuare i rilievi del caso e a gestire la viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

