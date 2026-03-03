Inchiesta medici Verlicchi La Pigna | Basta silenzi Carradori va rimosso Il Pd ha politicizzato l' indagine

Un'inchiesta coinvolge un medico di nome Carradori, che secondo i commenti di Verlicchi di La Pigna, dovrebbe essere rimosso, accusato di aver subito un politicizzato coinvolgimento da parte del Partito Democratico. Verlicchi invita a rompere il silenzio, facendo riferimento a messaggi pubblici di grave gravità che stanno emergendo e che, a suo dire, richiedono chiarezza immediata.

“Alla luce di quanto sta emergendo dagli organi di informazione, e in particolare dei messaggi di una gravità inaudita che sono stati resi pubblici, riteniamo che non vi sia più tempo per ambiguità o silenzi. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, intervenga. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Medici indagati, Verlicchi (La Pigna): "Giustizia e sanità non si difendono con le piazze politiche”E' quanto si legge in una nota a firma di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi.

