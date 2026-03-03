Incendio a fuoco l' ex manicomio

Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 marzo, un incendio ha coinvolto l’area dell’ex manicomio di Mombello a Limbiate. Le fiamme hanno avvolto la struttura, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e verificare i danni causati dall’incendio.

Un incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri, 2 marzo, l’area dell’ex manicomio di Mombello a Limbiate. Intorno alle 18, all'interno dell'edificio oggi abbandonato si sono sviluppate delle fiamme che, dalle prime ricostruzioni, sarebbero partite dalla copertura di una tettoia.Sul posto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuocoNella notte fra venerdì e sabato è proseguito l’intervento dei vigili del fuoco in via Forze Armate, a ovest di Milano, dove in serata era scoppiato... Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendioOSIMO – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. HIDE | Carla Gugino (The Haunting of Hill House) | THRILLER | Full Movie in English Una selezione di notizie su Incendio, a fuoco l'ex manicomio Temi più discussi: Fiat Panda prende fuoco ai Parioli; Roma, incendio alla Romanina: carrozzeria in fiamme, il titolare cerca di spegnere il fuoco e si ustiona; Allarme incendio all'ospedale di Pordenone; Cinque auto a fuoco in strada in due ore: l'ombra di un piromane nel Milanese. Il terribile incendio in una stalla (I VIDEO): centina di bestie morte tra le fiamme. Sul posto 100 vigili del fuoco che hanno domato il rogo dopo due oreAVIO. Ci sono volute oltre due ore e l'impiego di un centinaio di vigili del fuoco per domare il terribile incendio che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, è scoppiato all'interno dell'azienda Ma ... ildolomiti.it Cinque auto a fuoco in strada in due ore: l'ombra di un piromane nel MilaneseLa prima segnalazione è scattata alle quattro poi altri quattro mezzi dati alle fiamme. Nessun ferito: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it MEDIO ORIENTE | Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata Usa a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita. #ANSA x.com Tragedia in Italia, incendio divora appartamento: "Morto tra le fiamme" - facebook.com facebook