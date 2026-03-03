Incendio a Civitavecchia auto a GPL prende fuoco in via Apollodoro

Questa mattina alle 7.50 in via Apollodoro a Civitavecchia un'auto alimentata a GPL ha preso fuoco. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio, che ha causato danni alla vettura coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre operavano i soccorritori.

Civitavecchia, 3 marzo 2026 – Questa mattina, alle 7.50, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Apollodoro per l’incendio di un’autovettura. Per cause in corso di accertamento, una vettura di media cilindrata alimentata a GPL ha preso fuoco, minacciando le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Gli uomini della Bonifazi, giunti rapidamente sul posto, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio coinvolgesse le abitazioni adiacenti e le vetture prospicienti. L’incendio, sviluppatosi in breve tempo, ha richiesto un’azione rapida per contenere il rischio di propagazione. I Vigili del fuoco hanno operato fino alla completa bonifica e alla messa in sicurezza della zona interessata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Incendio sull’A1: cisterna di GPL prende fuoco ed esplodeTeano, 24 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del comando di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1 Milano-Napoli,... Leggi anche: Fa il pieno di gpl: pochi istanti dopo l'auto prende fuoco Contenuti utili per approfondire Incendio a Civitavecchia auto a GPL... Temi più discussi: Civitavecchia – In fiamme una canna fumaria a corso Marconi, Vigili del fuoco sul posto; Due auto incendiate nel cuore della notte, preoccupazione a Bassano Romano; Incendio a ridosso del metanodotto, i finanzieri evitano il disastro; Terni - Incendio distrugge tre auto, intervento dei vigili del fuoco tra fiamme e rischio esplosioni. Civitavecchia e Santa Marinella – Doppio incendio di auto: fiamme e paura tra le abitazioniFiamme improvvise e minacciose hanno destato enorme pensiero anche nei vigili del fuoco, prontamente intervenuti scongiurando il peggio CIVITAVECCHIA – Matti ... etrurianews.it Incendi d’auto a Civitavecchia e Santa MarinellaStamani alle ore 7.50 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Apollodoro per incendio autovettura. Per cause in corso di accertamento una vettura di media cilindrata, alimentata a ... terzobinario.it Telesveva. . GUERRA IN MEDIO ORIENTE: SORELLE CERIGNOLANE BLOCCATE A DUBAI – INCENDIO A RUVO DI PUGLIA DEL 14 GENNAIO, MUORE 72ENNE CHE RIMASE USTIONATO – BARLETTA, VIA LIBERA ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARI - facebook.com facebook Incendio alla stalla di Avio, si comincia a tracciare un bilancio. 280 capi morti; 250 da abbattere e 250 salvi. Danni per milioni di euro. x.com