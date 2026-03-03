In una grotta di Acquedolci i fossili dell' antica Iena Siciliana

Un team internazionale ha studiato i fossili dell'antica iena siciliana trovati nella Grotta di San Teodoro ad Acquedolci. Utilizzando tecnologie digitali avanzate, sono stati analizzati i reperti, rivelando nuovi dettagli sulla biologia e il comportamento di questa specie. I risultati forniscono informazioni aggiornate sulla presenza e l'evoluzione della iena macchiata in Sicilia.