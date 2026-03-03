In una grotta di Acquedolci i fossili dell' antica Iena Siciliana
Un team internazionale ha studiato i fossili dell'antica iena siciliana trovati nella Grotta di San Teodoro ad Acquedolci. Utilizzando tecnologie digitali avanzate, sono stati analizzati i reperti, rivelando nuovi dettagli sulla biologia e il comportamento di questa specie. I risultati forniscono informazioni aggiornate sulla presenza e l'evoluzione della iena macchiata in Sicilia.
Un team internazionale ha analizzato i reperti della Grotta di San Teodoro portando alla luce aspetti inediti della biologia e del comportamento del predatore del Pleistocene Grazie all'applicazione delle più' avanzate tecnologie digitali, un team internazionale ha analizzato i reperti fossili della Grotta di San Teodoro (Acquedolci, Sicilia), portando alla luce aspetti inediti della biologia e del comportamento della iena macchiata (Crocuta crocuta), uno dei grandi predatori del Pleistocene, e offrendo una prospettiva unica sull'adattamento dei carnivori in contesti insulari. Lo studio, guidato dall'Universita'... 🔗 Leggi su Messinatoday.it
