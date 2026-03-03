in un posto al sole eleonor va via da napoli in fretta e furia

Eleonor lascia Napoli all’improvviso senza avvisare Raffaele, che si trova a dover affrontare il suo allontanamento con sorpresa e disappunto. La decisione avviene in modo repentino, senza spiegazioni o avvisi, e la scena si svolge in modo concitato, lasciando dietro di sé un senso di incertezza e tensione tra i personaggi coinvolti.

La signora Price se ne va senza dire nulla a Raffaele, che ci rimane malissimo. Nel frattempo, dall'ospedale arriva una telefonata: Greta e Cristina sono rimaste coinvolte in un grave incidente Eleonor decide di andare via da Napoli in fretta e furia, senza dire neppure niente a Raffaele, che ci rimane malissimo. E lo viene a sapere per caso da Rosa, a cui Eleonor consegna una grossa mancia prima di andare via. Nel frattempo però Raffaele riprende i rapporti telefonici con Ornella, che sembrano andare un pochino meglio. La signora Price comunque prima di andare via accelera la commessa della barca, e Roberto e Marina soddisfatti decidono di andare a festeggiare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un Posto al Sole, anticipazioni: perché Eleonor arriva a Napoli, cosa cerca il personaggio di Whoopy Goldberg

Un Posto al Sole, anticipazioni 26 gennaio: Eleonor Price colpita da Palazzo Palladini

