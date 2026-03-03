In piazza Pertini arriva il Wizard 2.0 Antonio Gitto | Migliora il decoro della città VIDEO

Oggi ad Ancona, in piazza Pertini, è stato presentato il nuovo eco compattatore Wizard 2.0 durante un evento a cui hanno partecipato rappresentanti di AnconAmbiente, del Comune e della Wizard. Antonio Gitto ha dichiarato che l’installazione contribuisce a migliorare il decoro urbano. La presentazione ha coinvolto anche una dimostrazione del funzionamento dell’apparecchio.

Il nuovo eco compattatore, oltre a tutte le migliorie tecnologiche di cui è dotato, grazie alla propria maschera grafica meglio si armonizza con Ancona e il suo ambiente ANCONA - Nel corso della giornata di oggi, martedì 3 marzo 2026, AnconAmbiente, il Comune di Ancona e rappresentanti della Wizard hanno presentato il nuovo eco compattatore, posizionato in piazza Pertini. Attraverso questo modello, noto come Wizard 2.0, l'Amministrazione e la propria società partecipata intendo migliorare la compattazione e il monitoraggio dei rifiuti al fine di ridurre i costi e i passaggi dei mezzi di AnconAmbiente lungo la città, fattore che con il tempo porterà anche a una migliore distribuzione del lavoro per i dipendenti.

