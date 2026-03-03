Oggi alle 18 in Piazza Santi Apostoli a Roma si svolge una manifestazione nazionale intitolata “Con gli iraniani per un Iran Libero”. L’evento coinvolge persone che si riuniscono per esprimere il proprio sostegno ai cittadini iraniani e alla loro richiesta di libertà. La manifestazione è organizzata da gruppi che si oppongono alle restrizioni e alle repressioni in Iran.

Oggi alle ore 18 a Roma in Piazza Santi Apostoli ci sarà una manifestazione nazionale dal titolo “Con gli iraniani per un Iran Libero”. “Non lasciamo gli iraniani soli a lottare per liberare l’Iran dal regime sanguinario degli ayatollah”, dice l’associazione Setteottobre, che promuove la manifestazione insieme a Associazione Luce dell’Iran, Associazione Donna Vita Libertà, Associazione Anahita, Woman Life Freedom Europe, Associazione Italia Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In piazza per la libertà e l'Iran

Libertà e democrazia, Ferrara scende in piazza per l’Iran. E parte la raccolta firmePluralismo e dissenso, con l’associazione ‘Le mille e una notte’, organizza per sabato 17 in piazza Cattedrale alle 17 una manifestazione pubblica al...

Iran, anche la Cisl piacentina in piazza a Roma «per i diritti e la libertà»Ha partecipato oggi a Roma anche una delegazione in rappresentanza della Cisl Parma Piacenza alla manifestazione davanti all’Ambasciata della...

Il grido da piazza del Campidoglio, 'libertà per l'Iran'

Tutto quello che riguarda In piazza per la libertà e l'Iran

Temi più discussi: Iran, proteste a Teheran. Almeno 9 morti in tentato assalto a consolato Usa in Pakistan; Gli iraniani di Milano invadono piazza Duomo per festeggiare la morte di Khamenei. Video; Migliaia in piazza in Iran piangono Khamenei: Arafi è il leader ad interim; Iran: Milano scende in piazza contro la guerra.

Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump, dice FianoTutti in piazza per esprimere sostegno al popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. Chi lotta per la libertà in un sistema di oppressione merita supporto, dice l'ex parlamentare dem e presidente di Sin ... ilfoglio.it

Iran, domani flash mob in piazza Montecitorio(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Martedì 3 marzo alle ore 13.00 la società civile italiana è chiamata a mobilitarsi per chiedere alle Parlamentari e ai Parlamentari della Repubblica di concedere il proprio pa ... espansionetv.it

Media Iran, lanciati missili anche sull'ufficio di Netanyahu - facebook.com facebook

La "Epic Fury" contro "l'intollerabile minaccia" dell'Iran. Il presidente Usa: "Non avranno mai un'arma nucleare" x.com