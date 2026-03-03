In Italia 3mila morti l' anno per HPV le 5 cose da sapere

In Italia, ogni anno si registrano circa 3.000 decessi legati a tumori causati dal virus HPV, che rappresenta la forma di infezione sessualmente trasmessa più diffusa a livello globale. L'infezione, spesso asintomatica, può portare allo sviluppo di vari tipi di tumore, tra cui quelli alla cervice uterina, alla bocca e alla gola. Questi dati evidenziano l'impatto del virus sulla salute pubblica nel paese.

AGI - In Italia, i tumori correlati al virus HPV, che causa l' infezione virale sessualmente trasmessa più diffusa a livello mondiale, causano ogni anno oltre 7.000 nuovi casi e più di 3.000 decessi. Si tratta di patologie che colpiscono donne e uomini e che, in larga parte, possono essere prevenute. Lo ricorda l' Iss in occasione della Giornata Internazionale dedicata alla sensibilizzazione su questo virus che si celebra il 4 marzo. Oltre al tumore della cervice uterina, che da solo registra più di 2.400 nuovi casi e oltre 1.000 morti annue, l'infezione da HPV è responsabile di una quota rilevante di tumori dell'ano, dell' orofaringe, del pene, della vulva e della vagina. 🔗 Leggi su Agi.it

Hpv, il vaccino eviterebbe 3mila morti all'anno ma per 7 genitori su 10 è inutileIl vaccino per l'Hpv potrebbe prevenire quasi tremila morti l'anno in Italia dovuti ai tumori correlati all'infezione, ma nel nostro Paese sette genitori su dieci credono che invece questa forma di ... ansa.it

«Il vaccino contro l'Hpv potrebbe salvare 3mila vite l’anno: mamme e papà non siate scettici, è sicuro»Il papillomavirus umano (Hpv) è responsabile di tumori che potrebbero causare quasi 3mila morti ogni anno in Italia. A renderlo noto è stato l’Istituto superiore di sanità (Iss) durante il convegno ... leggo.it

