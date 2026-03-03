In bici sul lungomare con un carico sospetto | fermato 57enne a Tor San Lorenzo

Un uomo di 57 anni residente a Pomezia è stato fermato dai carabinieri mentre pedalava sul lungomare di Tor San Lorenzo. Durante il controllo, i militari hanno trovato con lui della droga e una somma di denaro contante. L'intervento si è svolto senza incidenti e il 57enne è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.