In bici sul lungomare con un carico sospetto | fermato 57enne a Tor San Lorenzo
Un uomo di 57 anni residente a Pomezia è stato fermato dai carabinieri mentre pedalava sul lungomare di Tor San Lorenzo. Durante il controllo, i militari hanno trovato con lui della droga e una somma di denaro contante. L'intervento si è svolto senza incidenti e il 57enne è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.
