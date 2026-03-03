Impresa e sport | l' accordo tra Confartigianato e Ss Arezzo

Domenica scorsa allo stadio di Arezzo è stata presentata prima del calcio di inizio della partita tra Arezzo e Ravenna la collaborazione tra Confartigianato Imprese Arezzo e la squadra locale. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due realtà in una cerimonia pubblica prima dell’inizio della gara. La partnership mira a rafforzare i legami tra il mondo dell’impresa e quello dello sport.

È stata presentata domenica scorsa allo stadio cittadino, prima del fischio d'inizio di Arezzo-Ravenna, la partnership tra Confartigianato Imprese Arezzo e la S.S. Arezzo, un accordo che unisce ufficialmente il mondo dell'impresa artigiana e quello della principale realtà sportiva del territorio.