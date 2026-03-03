impianti sportivi nuovo bando per la gestione

È stato pubblicato un nuovo bando per la gestione degli impianti sportivi cittadini. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi offerti e valorizzare il ruolo sociale dello sport nella comunità. La procedura coinvolge le strutture presenti sul territorio e mira a garantire un’efficienza maggiore nelle attività sportive. La scelta dei gestori avverrà secondo le modalità stabilite dal bando.

Un bando rinnovato, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi e il ruolo sociale dello sport in città. L’Amministrazione comunale ha pubblicato il nuovo avviso per la gestione degli impianti sportivi comunali, introducendo importanti novità rispetto al passato. Il nuovo strumento punta a migliorare ulteriormente l’efficienza e la funzionalità delle strutture, favorendo una collaborazione più stretta tra ente pubblico e soggetti gestori. "Questo bando è profondamente diverso rispetto al passato ed è decisamente più innovativo – spiega l’assessore allo Sport Daniel Dibisceglie –. Introduce una vera co-partecipazione tra Comune e gestori nella coprogettazione, con la possibilità di realizzare investimenti che rendano gli impianti ancora più efficienti e funzionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

