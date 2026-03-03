IMMA TATARANNI CHIUDE | VANESSA SCALERA GELA I VERTICI RAI E ORA CHE SI FA?

Dall’8 marzo ritorna su Rai1 la quinta e ultima stagione di Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera nel ruolo principale e con Massimiliano Gallo e Rocco Papaleo tra i nuovi interpreti. La serie, che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, si chiuderà con questa stagione che promette nuovi sviluppi e colpi di scena.

Dall'8 marzo torna su Rai1 Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la new entry Rocco Papaleo nei panni del procuratore, quinta e ultima stagione. La decisione non è della Rai che vorrebbe continuare ma della protagonista Vanessa Scalera che ha dato vita al sostituto procuratore di Matera creato da Mariolina Venezia. «Tutte le cose hanno un inizio e una fine, è finita pure Breaking bad», spiega l'attrice a Repubblica. «Chi sono io per andare avanti?». «Lo avevo deciso da prima, già uno o due anni fa, non mi ricordo neanche più. Poi sono andata avanti. Ma adesso il momento è arrivato». (.) «Ho salutato anche altri personaggi, è come quando finisci una lunga tournée teatrale.

