Imma Tataranni 5 | la clip

Vanessa Scalera riprende il ruolo di Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera, nella quinta stagione della serie tv ispirata ai gialli di Mariolina Venezia. La nuova stagione è diretta da Francesco Amato e ripropone la protagonista nel suo lavoro quotidiano. La produzione è pronta a tornare sul piccolo schermo con nuove indagini e scenari legati alla città di Matera.

V anessa Scalera torna a interpretare Imma Tataranni sostituto procuratore di Matera nella nuova stagione della serie tv ispirata ai gialli di Mariolina Venezia, per la regia di Francesco Amato. La stagione è la quinta, e ultima, della fortunata sedie tv. Gli episodi sono 4 e andranno in onda per quattro domenica di fila a partire dell’8 marzo. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Imma Tataranni 5: la clip Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Per sette anni ho fatto l'amore con Imma, ora la lascio"Vanessa Scalera lascia Imma Taranni, amatissimo personaggio della serie tv di Rai 1. Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei. IMMA TATARANNI - SOSTITUTO PROCURATORE 5 (2026) promo tv della fiction Rai con Vanessa Scalera Una selezione di notizie su Imma Tataranni Temi più discussi: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Imma Tataranni 5, Scalera: Lascio la serie, è l'ultima stagione. E su assenza Calogiuri: Potremmo prevedere ritorni; Imma Tataranni - Sostituto procuratore - Extra - Stagione 5; ‘Imma Tataranni 5’. Dall’8 marzo su Rai 1 tornano i casi del sostituto procuratore di Matera. Imma Tataranni 5, Scalera: Lascio la serie, è l’ultima stagione. E su assenza Calogiuri: Potremmo prevedere ritorniTorna da domenica 8 marzo su Rai 1, Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Grande assente Alessio Apice, l’amatissimo Calogiuri, sul quale si è espressa la scrittrice Venezi: Sper ... fanpage.it Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la quinta stagione della Fiction in arrivo su Rai1, ecco tutte le novitàImma Tataranni - Sostituto Procuratore sta per tornare con una quinta stagione piena di sorprese, grandi novità e new entry. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento della prima ... msn.com Vanessa Scalera saluta la sua Tataranni: «A Imma è successo di tutto. I personaggi si esauriscono» - facebook.com facebook Vanessa Scalera: “Con Imma Tataranni sette anni d’amore, è tempo di lasciarla” x.com