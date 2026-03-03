Imma Tataranni 5 | la clip

Vanessa Scalera riprende il ruolo di Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera, nella quinta stagione della serie tv ispirata ai gialli di Mariolina Venezia. La nuova stagione è diretta da Francesco Amato e ripropone la protagonista nel suo lavoro quotidiano. La produzione è pronta a tornare sul piccolo schermo con nuove indagini e scenari legati alla città di Matera.

V anessa Scalera torna a interpretare Imma Tataranni sostituto procuratore di Matera nella  nuova stagione  della serie tv ispirata ai gialli di  Mariolina Venezia, per la regia di  Francesco Amato. La stagione è la quinta, e ultima, della fortunata sedie tv. Gli episodi sono 4 e andranno in onda per quattro domenica di fila a partire dell’8 marzo. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Per sette anni ho fatto l'amore con Imma, ora la lascio"Vanessa Scalera lascia Imma Taranni, amatissimo personaggio della serie tv di Rai 1.

Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.

