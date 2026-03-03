Un operaio è morto dopo essere precipitato da una grata alla Ilva. L’incidente si è verificato quando l’uomo ha fatto un passo nel vuoto, perdendo l’equilibrio. La vittima, identificata come Loris Costantino, è caduta da una struttura metallica e ha riportato ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Loris Costantino è precipitato e ha perso la vita dopo aver fatto “un passo nel vuoto”. Ha calpestato una griglia letteralmente marcia, coperta dagli avanzi delle polveri nel reparto Agglomerato dell’ex Ilva di Taranto, e il piano di calpestio, vetusto, ha ceduto inghiottendo la sua vita, terminata dieci metri più in basso per le ferite riportate. C’è una foto, pubblicata da Veraleaks di Luciano Manna, che da anni si batte denunciando l’inquinamento e la scarsa sicurezza dentro l’acciaieria, a dimostrare in quali condizioni vengo mandati a lavorare gli operai in un impianto che in questo momento è nelle mani dello Stato. Costantino,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva: ecco la grata “marcia” dalla quale è precipitato l’operaio, morto per la caduta

