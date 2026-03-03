#iltempodioshø

La vignetta di Osho è stata pubblicata sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 marzo 2026. La vignetta occupa uno spazio prominente e rappresenta un’immagine che ha attirato l’attenzione dei lettori. La pubblicazione è avvenuta nel giorno indicato e il disegno è stato inserito tra le notizie di apertura del quotidiano.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 marzo 2026. Una finestra di opportunità brevissima; questione di minuti, pochi minuti, tra la «soffiata» arrivata alla Cia, la trasmissione dell'informazione all'Idf e all'esecuzione materiale dell'attacco che ha portato alla morte di Ali Kahamenei nella prima mattina di sabato scorso. Sta tutta in questa ricostruzione - tessuta principalmente dal New York Times - la ragione per la quale Usa e Israele non avrebbero preannunciato ai Paesi amici e alleati l'operazione contro la Guida Suprema del regime dell'Iran.