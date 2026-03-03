Secondo il Wall Street Journal, entro una settimana i Paesi del Golfo non avranno più intercettori statunitensi. Trump ha risposto dichiarando che questa informazione non corrisponde alla realtà. A Roma, il 3 marzo 2026, si parla già delle riserve disponibili a pochi giorni dall’inizio del conflitto. La questione riguarda la presenza e la disponibilità di sistemi di difesa nella regione.

Roma, 3 marzo 2026 – A pochi giorni dall’inizio della guerra si comincia già a guardare alle scorte rimaste. Cruciale per l'esito del conflitto in Iran è infatti la quantità di intercettori 'made in Usa' di ultima generazione che rimangono negli arsenali dei Paesi del Golfo e quella di missili e droni da attacco negli arsenali di Teheran, scrive il Wall Street Journal dopo che i Paesi alleati hanno inviato rinforzi nella regione. In queste ore l'Italia sta valutando se mandare un sistema Samp-T negli Emirati arabi uniti o Kuwait. Secondo il quotidiano americano, all'attuale tasso di uso, il momento in cui i Paesi del Golfo termineranno le loro scorte "potrebbe arrivare molto presto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Wsj: entro una settimana i Paesi del Golfo non avranno più intercettori americani. Trump: non è vero

Il vero scandalo del documentario di Melania Trump è la prostrazione dei miliardari americaniIl documentario su Melania Trump non passerà alla storia per la peggiore sceneggiatura dai tempi di The Lady di Lory Del Santo, né per il probabile...

Leggi anche: Di Maio all’Eastwest Coffee: la partnership Ue-Paesi del Golfo sempre più centrale

Approfondimenti e contenuti su Paesi del Golfo

Discussioni sull' argomento La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Nella notte missili su Teheran, nuove esplosioni ad Dubai e Doha.

I paesi del Golfo trascinati in una guerra che volevano evitareL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Perché l'Iran ha attaccato i (vicini) paesi del Golfo per rispondere ai bombardamenti di Stati Uniti e IsraeleCon l’attacco all’Iran e l'uccisione della Guida Suprema, Stati Uniti e Israele hanno portato la guerra nel Golfo. Di nuovo, ma l'esito è più incerto che mai ... wired.it

Mehran Kamrava: "I paesi del Golfo esitano sull'Iran, per loro la guerra aperta sarebbe una catastrofe" (di N. Boffa) x.com

#TG2000 - Ancora missili su Teheran e Beirut, ancora attacchi nei paesi del Golfo, ancora morti, feriti, sfollati. La guerra in Medio Oriente, l’ennesima, è arrivata al quarto giorno e non finirà presto. I bombardamenti israeliani-americani proseguono su diverse ci - facebook.com facebook