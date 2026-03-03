Il video scandalo a un festino proibito nei guai due calciatori | risate scherzi e oscenità
Due calciatori peruviani sono finiti sotto accusa dopo la diffusione di un video che mostra loro mentre partecipano a un festino proibito. Le immagini, riprese con uno smartphone prima di una partita di Copa Libertadores, mostrano risate, scherzi e comportamenti considerati osceni. Il caso ha suscitato grande scalpore nel paese, attirando l’attenzione sui comportamenti dei giocatori prima di un impegno ufficiale.
Il caso è scoppiato in Perù e ha destato molto scalpore per le immagini e per la "poca professionalità" dei giocatori, ripresi con uno smartphone prima di un match di Copa Libertadores. 🔗 Leggi su Fanpage.it
