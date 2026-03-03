Il video di The Great Khali mette grande tristezza | la camminata del gigantesco wrestler è deforme

Un video diffuso sui social mostra la camminata di The Great Khali, il noto wrestler indiano. La sequenza evidenzia un'andatura che appare deforme e insolita rispetto alle sue precedenti performance pubbliche. Molti utenti hanno commentato con preoccupazione, esprimendo tristezza per le sue condizioni fisiche. Il video ha suscitato immediatamente numerosi commenti, rendendo evidente l’interesse attorno alla sua salute.

Un video recentemente diffusosi sui social ha provocato tantissimi commenti addolorati e preoccupati per la salute di The Great Khali, il gigantesco wrestler indiano campione del mondo nella WWE. Cosa gli sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello, Gene Gnocchi su Simona Ventura: “Mi mette tristezza vederla lì”Le parole di Gene Gnocchi su Simona Ventura hanno fatto il giro del web, sollevando un polverone di discussioni.

Perché il Natale mi mette tristezza? La domanda che molti di noi si fanno: ecco la rispostaIl Natale è spesso dipinto come un periodo di allegria, luci scintillanti e abbracci calorosi, ma per molte persone porta con sé un senso di...