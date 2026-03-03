il viaggio d' artista di thermore | a milano museocity 2026 debutta il capo icona illustrato da jacopo ascari

Durante la decima edizione di Milano MuseoCity, Thermore presenta un progetto speciale che combina arte, moda e cultura d’impresa, in un contesto di grande fermento internazionale e attenzione sportiva globale a Milano. Il debutto riguarda un capo iconico illustrato dall'artista Jacopo Ascari, evidenziando l'iniziativa nel cuore della scena culturale milanese.

Jacopo Ascari per Thermore: il capo tecnico d’artista a Milano MuseoCity 2026Jacopo Ascari collabora con Thermore per trasformare un capo tecnico in una superficie narrativa.

MuseoCity, Thermore svela Viaggio d’artista insieme a Jacopo Ascari e ContradoInnovazione e arte insieme nel perimetro della decima edizione di Milano MuseoCity, manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione...

