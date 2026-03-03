Il tono imperialista di Francesca Albanese dopo la caduta di Khamenei

Dopo la caduta di Khamenei, Francesca Albanese ha espresso un tono che può essere definito imperialista. Nel suo discorso, Albanese ha fatto riferimento a un “sogno dell’uomo al balcone”, citando un breve passaggio di Cesare Zavattini tratto da Straparole, in cui si descrive un uomo desideroso di un balcone tutto per sé. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni.

"Vi avevamo avvisati: la distruzione totale di Gaza non è stata un'eccezione". Gli ultimi tweet della relatrice Onu possono essere scanditi sulla cadenza marziale di un tamburino, in crescendo Altro che dimissioni. Il campo largo: "Continueremo a invitare Albanese" Il Pd si sfila sulle dimissioni di Francesca Albanese: "È una perdita di tempo". La difesa di M5s e Avs Il "sogno dell'uomo al balcone", un bozzetto di poche righe – ma quanto fulminanti – da Straparole di Cesare Zavattini: "Un uomo sogna un balcone: vuol proprio un balcone, un bel balcone, nella sua casetta, tutto per sé. Si affaccia al balcone, guarda la natura intorno, respira...