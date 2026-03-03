Il Superbonus frena tutta l' Italia

I dati preliminari dell'Istat mostrano un’Italia che continua a migliorare i conti pubblici, ma ancora affronta le conseguenze di decisioni passate. Tra queste, il Superbonus 110% introdotto sei anni fa dal governo guidato da Giuseppe Conte rappresenta un elemento che sta rallentando la ripresa economica del paese. La situazione evidenzia come alcune misure adottate in passato abbiano influenzato l’attuale andamento.

I dati preliminari diffusi ieri dall'Istat fotografano un'Italia che continua a crescere e a consolidare il risanamento dei conti pubblici, ma che paga ancora il conto di scelte scriteriate del passato, a cominciare dal Superbonus 110% varato sei anni fa dal governo guidato da Giuseppe Conte. Nel 2025 il rapporto tra indebitamento netto e Pil si è attestato al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024 ma leggermente superiore al 3% indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica. Un solo decimale separa il Paese dall'uscita formale dalla procedura europea per deficit eccessivo, e proprio quel decimale è appesantito dalla coda finanziaria della misura.