Il sollievo degli italiani rimpatriati | Abbiamo avuto paura di morire In migliaia ancora bloccati rischio truffe sui voli di ritorno

Molti italiani rimpatriati hanno raccontato di aver provato paura di morire durante i momenti di crisi, e ora esprimono sollievo nel essere tornati a casa. Mentre migliaia di persone sono ancora bloccate all'estero in attesa di voli di ritorno, si segnalano anche rischi di truffe legate ai servizi di riprotezione. La situazione resta complessa e carica di tensione.

Il sollievo di essere finalmente in Italia, la paura per avere provato sulla propria pelle cosa significa "guerra". C'è tutto questo nelle parole e negli sguardi degli italiani tornati a casa dopo essere rimasti bloccati a Dubai in seguito all'attacco di Usa e Israele a Teheran e la risposta di. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra in Iran, il piano di evacuazione degli italiani bloccati: bus e voli ma per pochiNell'area del Medio Oriente interessata dalla guerra avviata dagli Usa e Israele contro l'Iran ci sono 70mila italiani (30.

Guerra all’Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: “Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire”Hanno preso il via le prime operazioni di rientro per i cittadini italiani che si erano trovati intrappolati in Medio Oriente a seguito...

Venezuela, la notte di terrore degli italiani a Caracas: «Non abbiamo dormito. In strada non c'è un'anima, solo odore di bruciato e polvere da sparo»«Non abbiamo dormito per le ripetute esplosioni nella notte: si vedeva fumo e si sentivano urla». È stata una notte di terrore anche per gli italiani di Caracas, dove il presidente degli Stati Uniti ... leggo.it

Cecchini a Sarajevo, i servizi segreti sapevano: «Abbiamo bloccato i viaggi». L'identità degli italiani resta un misteroIl caso dei cecchini del weekend a Sarajevo, dove durante l'assedio nella guerra in Bosnia alcuni turisti della guerra, anche italiani, andavano a sparare a donne e bambini, era conosciuto dai ... leggo.it

La guerra potrebbe durare “quattro, cinque settimane, ma abbiamo le forze per andare oltre”. Al terzo giorno di bombe sull’Iran, Donald Trump riconosce che gli Stati Uniti non hanno certezze sui tempi dell’intervento. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente - facebook.com facebook

