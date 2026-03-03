Il sollievo degli italiani rimpatriati | Abbiamo avuto paura di morire In migliaia ancora bloccati rischio truffe sui voli di ritorno

Da today.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti italiani rimpatriati hanno raccontato di aver provato paura di morire durante i momenti di crisi, e ora esprimono sollievo nel essere tornati a casa. Mentre migliaia di persone sono ancora bloccate all'estero in attesa di voli di ritorno, si segnalano anche rischi di truffe legate ai servizi di riprotezione. La situazione resta complessa e carica di tensione.

Il sollievo di essere finalmente in Italia, la paura per avere provato sulla propria pelle cosa significa "guerra". C'è tutto questo nelle parole e negli sguardi degli italiani tornati a casa dopo essere rimasti bloccati a Dubai in seguito all'attacco di Usa e Israele a Teheran e la risposta di. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra in Iran, il piano di evacuazione degli italiani bloccati: bus e voli ma per pochiNell'area del Medio Oriente interessata dalla guerra avviata dagli Usa e Israele contro l'Iran ci sono 70mila italiani (30.

Guerra all’Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: “Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire”Hanno preso il via le prime operazioni di rientro per i cittadini italiani che si erano trovati intrappolati in Medio Oriente a seguito...

